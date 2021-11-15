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ЕС расширил критерии введения санкций против режима Лукашенко

ЕС расширил критерии введения санкций против режима Лукашенко

Associated Press

Это уже будет пятый пакет ограничений.

ЕС расширил критерии введения санкций против Лукашенко из-за миграционного кризиса. Однако сам пятый пакет санкций еще не опубликован. Неизвестно, и когда он начнет действовать.

Такое решение 15 ноября приняли министры иностранных дел, сообщает Европейский Совет.

Отмечается, что теперь ЕС сможет преследовать физических и юридических лиц, организующих или способствующих деятельности Лукашенко, что способствует незаконному пересечению внешних границ ЕС.

"Сегодняшнее решение отражает решительность Европейского Союза противостоять инструментализации мигрантов в политических целях. Мы прекращаем эту бесчеловечную и незаконную практику. В то же время мы продолжаем подчеркивать продолжающиеся неприемлемые репрессии режима против собственного населения, и мы будем реагировать соответствующим образом", — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Также в пресс-релизе Евросовета сообщается, что ранее предыдущие санкции против Беларуси вводились в связи с ситуацией внутри страны из-за фальсификации выборов и репрессий. В общей сложности под ограничения попали 166 физических и 15 юридических лиц. В их числе президент Александр Лукашенко и его сын и советник по национальной безопасности Виктор Лукашенко, а также другие ключевые фигуры в политическом руководстве и правительстве, высокопоставленные представители судебной системы и несколько известных экономических субъектов. Меры против определенных лиц включают запрет на поездки и замораживание активов.

Новости мира: ЕС расширит санкции против Беларуси

Новости мира: ЕС расширит санкции против Беларуси
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