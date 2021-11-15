ЕС расширил критерии введения санкций против режима Лукашенко

Это уже будет пятый пакет ограничений.

ЕС расширил критерии введения санкций против Лукашенко из-за миграционного кризиса. Однако сам пятый пакет санкций еще не опубликован. Неизвестно, и когда он начнет действовать.

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Такое решение 15 ноября приняли министры иностранных дел, сообщает Европейский Совет.

Отмечается, что теперь ЕС сможет преследовать физических и юридических лиц, организующих или способствующих деятельности Лукашенко, что способствует незаконному пересечению внешних границ ЕС.

"Сегодняшнее решение отражает решительность Европейского Союза противостоять инструментализации мигрантов в политических целях. Мы прекращаем эту бесчеловечную и незаконную практику. В то же время мы продолжаем подчеркивать продолжающиеся неприемлемые репрессии режима против собственного населения, и мы будем реагировать соответствующим образом", — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Также в пресс-релизе Евросовета сообщается, что ранее предыдущие санкции против Беларуси вводились в связи с ситуацией внутри страны из-за фальсификации выборов и репрессий. В общей сложности под ограничения попали 166 физических и 15 юридических лиц. В их числе президент Александр Лукашенко и его сын и советник по национальной безопасности Виктор Лукашенко, а также другие ключевые фигуры в политическом руководстве и правительстве, высокопоставленные представители судебной системы и несколько известных экономических субъектов. Меры против определенных лиц включают запрет на поездки и замораживание активов.

Новости мира: ЕС расширит санкции против Беларуси

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