Еще две страны войдут в Шенгенскую зону – подробности

Румыния и Болгария достигли соглашения о присоединении к Шенгенской зоне с открытыми границами по воздуху и морю с марта 2024 года. Переговоры о сухопутных границах продолжатся в следующем году.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

"С марта румыны смогут пользоваться преимуществами Шенгенской зоны на воздушных и морских путях. Я убежден, что в 2024 году мы завершим переговоры и по сухопутным границам", — сказал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

Как отмечает Брюссель, присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне "поддержит развитие мобильности, торговли и туризма, а также дальнейшее укрепление внутреннего рынка".

В прошлом году Австрия выступила против расширения безвизовой Шенгенской зоны на Румынию и Болгарию на встрече министров внутренних дел Европейского Союза, заявив, что уровень нелегальной иммиграции все еще слишком высок и что обе страны должны сделать больше для предотвращения вступления в Шенгенскую зону.

Однако после того, как они договорились об усилении мер безопасности на границах и заручились поддержкой других стран ЕС, Австрия частично уступила, предложив поэтапное вступление.

Шенгенская зона – это европейское пространство, в котором был отменен пограничный контроль на внутренней границе. В настоящее время она включает в себя 27 государств ЕС. Также в Шенгенскую зону относятся страны, не входящие в ЕС: Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.

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