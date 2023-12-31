Ще дві країни увійдуть до Шенгенської зони – подробиці

Румунія і Болгарія досягли угоди про приєднання до Шенгенської зони з відкритими кордонами по повітрю і морю від березня 2024 року. Переговори про сухопутні кордони продовжаться наступного року.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Від березня румуни зможуть користуватися перевагами Шенгенської зони на повітряних і морських шляхах. Я переконаний, що 2024 року ми завершимо переговори і щодо сухопутних кордонів", - сказав прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.

Як зазначає Брюссель, приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони "підтримає розвиток мобільності, торгівлі та туризму, а також подальше зміцнення внутрішнього ринку".

Минулого року Австрія виступила проти розширення безвізової Шенгенської зони на Румунію і Болгарію на зустрічі міністрів внутрішніх справ Європейського Союзу, заявивши, що рівень нелегальної імміграції все ще занадто високий і що обидві країни повинні зробити більше для її запобігання перед вступом до Шенгенської зони.

Проте, після того, як вони домовилися про посилення заходів безпеки на кордонах і заручилися підтримкою інших країн ЄС, Австрія частково поступилася, запропонувавши поетапний вступ.

Шенгенська зона – це європейській простір, у якому був скасований прикордонний контроль на внутрішньому кордоні. Наразі вона включає в себе 27 держав ЄС. Також до Шенгенської зони належать країни, що не входять до ЄС: Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн.

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