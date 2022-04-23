Главные манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 22 апреля: список

Главные манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 22 апреля: список

В СНБО рассказали о русских фантазиях.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 22.04.2022 года.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации.

В частности, прессслужба Кремля сообщила, что во время телефонного разговора с главой Европарламента Шарлем Мишелем "Путин рассказал о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского населения Донбасса, а также о ежедневном открытии гуманитарных коридоров". В СНБО предостерегают, что это – манипуляция.

Несмотря на дальнейшее ведение обороны в Мариуполе, Минобороны России заявило, что "ситуация в Мариуполе нормализовалась, жители города могут свободно передвигаться по улицам, не скрываясь от обстрелов украинских нацистов". Однако это – дезинформация.

Согласно сообщению Минобороны РФ, "российская армия на втором этапе спецоперации должна установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, чтобы обеспечить сухопутный коридор в Крым". В Центре противодействия дезинформации убеждают, что это – манипуляция или просто российская фантазия.

"Остановим инфотеррор", — резюмируют в сообщении.

Напомним, во Львовской области спецслужба депортировала троих граждан РФ, которые активно пропагандировали идеи "русского мера".

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