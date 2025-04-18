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Кабмин уволил замминистра обороны: в чем причина
По данным СМИ, он решил покинуть свой пост по собственному желанию.
Кабинет Министров Украины 18 апреля принял решение об увольнении генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка с должности первого замминистра обороны.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на своей странице в Facebook.
«Хочу поблагодарить Ивана Юрьевича за работу в чрезвычайно сложный период. Благодаря его усилиям удалось преодолеть ряд вызовов и обеспечить стабильность в одном из ключевых направлений деятельности министерства», — написал Умеров.
Он также отметил, что генерал-лейтенант Гаврилюк остается частью команды. По словам министра, в ближайшее время будет объявлено о новой сфере ответственности должностного лица.
«Продолжаем работать ради эффективной армии и нашей общей победы», — добавил Умеров.
Сам он из Житомирской области, родился 19 апреля 1971 года. Получил высшее образование в Сумском высшем артиллерийском командном училище и Национальной академии обороны Украины, Национальном университете обороны.
Иван Гаврилюк в 2020 году был уволен в запас с военной службы и до 2022 года работал советником командующего Силами логистики ВСУ. С началом полномасштабного вторжения России в Украину он вернулся на службу в ряды Вооруженных сил. В период с апреля по август 2022 года Гаврилюк возглавлял рабочую группу Украины в Координационном центре по оказанию помощи в Германии.
В октябре 2023 года он был назначен на должность заместителя министра обороны Украины, а уже с 17 мая 2024 года он занимал должность первого заместителя министра обороны.
Напомним, 15 апреля Кабмин поддержал инициативу о смене руководства в Сумской областной военной администрации.