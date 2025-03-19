Келлог заявил, что Трамп "возглавит" войну в Украине

По словам Келлога, Трамп "говорит то, что подразумевает, и подразумевает то, что говорит".

Спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог считает, что американский лидер может установить мир. Президент Дональд Трамп, полагает он, завершит эту войну.

Об этом Келлог написал в сети X.

"Президент Трамп доказывает, что он президент, который говорит то, что подразумевает, и подразумевает то, что говорит. Он возглавит и доведет эту войну, которая длится уже более трех лет, до конца", — написал он.

Ранее говорилось, что накануне Трамп анонсировал беседу с Путиным о "земле" и "электростанции". Спецпосланник президента США Стив Виткофф, который, помимо Ближнего Востока, также отвечает за контакты с РФ, добавил, что речь пойдет о судьбе ЗАЭС и доступе к портам – свободное судоходство в Черном море. В адрес Путина доносились даже угрозы. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп поручил ему пересмотреть санкции против России и при необходимости усилить их. А сенатор-республиканец Линдси Грэм вообще заявил, что Путин пожалеет, если будет играть с Трампом.

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