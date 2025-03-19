Келлог заявив, що Трамп "очолить" війну в Україні

За словами Келлога, Трамп "говорить те, що має на увазі, і має на увазі те, що говорит".

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог вважає, що американський лідер може встановити мир. Президент Дональд Трамп, вважає він, завершить цю війну.

Про це Келлог написав у мережі X.

"Президент Трамп доводить, що він президент, який говорить те, що має на увазі, і має на увазі те, що говорить. Він очолить і доведе цю війну, яка триває вже понад три роки, до кінця", - написав він.

Раніше йшлося про те, що напередодні Трамп анонсував бесіду з Путіним про "землю" та "електростанції". Спецпосланець президента США Стів Віткофф, який, крім Близького Сходу, також відповідає за контакти з РФ, додав, що йтиметься про долю ЗАЕС і доступ до портів – вільне судноплавство в Чорному морі. На адресу Путіна лунали навіть погрози. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп доручив йому переглянути санкції проти Росії і за потреби їх посилити. А сенатор-республіканець Ліндсі Грем взагалі заявив, що Путін пошкодує, якщо гратиме з Трампом.

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