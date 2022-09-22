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Кулеба рассказал, планирует ли встречаться с Лавровым в ООН

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Кулеба рассказал, планирует ли встречаться с Лавровым в ООН

Фото: Associated Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не планирует встречаться с главой МИД страны-оккупанта Сергеем Лавровым в ООН.

Кулеба отметил, что он будет держаться от Лаврова на безопасном расстоянии.

Об этом пишет Reuters.

По данным издания, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг заявил, что он "будет соблюдать безопасную социальную дистанцию" с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Совбезе ООН.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Австралию предоставить больше бронеавтомобилей Bushmaster.

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