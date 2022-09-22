Кулеба розповів, чи планує зустрічатися з Лавровим в ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не планує зустрічатись з очільником МЗС країни-окупантки Сергієм Лавровим в ООН.
Кулеба зазначив, що він триматиметься від Лаврова на безпечній відстані.
Про це пише Reuters.
За даними видання, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в четвер заявив, що він "дотримуватиметься безпечної соціальної дистанції" з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Раді безпеки ООН.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Австралію надати більше бронеавтомобілів Bushmaster.
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