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Кулеба розповів, чи планує зустрічатися з Лавровим в ООН

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Кулеба розповів, чи планує зустрічатися з Лавровим в ООН

Фото: Associated Press

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не планує зустрічатись з очільником МЗС країни-окупантки Сергієм Лавровим в ООН.

Кулеба зазначив, що він триматиметься від Лаврова на безпечній відстані. 

Про це пише Reuters. 

За даними видання, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в четвер заявив, що він "дотримуватиметься безпечної соціальної дистанції" з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Раді безпеки ООН.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Австралію надати більше бронеавтомобілів Bushmaster.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1421
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