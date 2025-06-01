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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Мирные переговоры: Мерц хочет взять ведущую роль — BILD

Канцлер Германии будет искать пути поддержки Украины, если США выйдут из мирных переговоров по окончании войны.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц / © Associated Press

В среду, 5 июня, канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц совершит официальный визит в столицу США, где у него запланирована встреча с президентом Дональдом Трампом.

Об этом пишет издание BILD.

Согласно информации правительственного окружения, Мерц хочет взять на себя ведущую роль в переговорах в рамках Европейского Союза.

«Речь идет не только о военной поддержке, а о комплексном пакете того, как Европа могла бы поддержать Украину, при необходимости без США. Но Мерц хочет во что бы то ни стало избежать выхода США из мирных переговоров с Россией. Он продолжает полагаться на тесное партнерство с США — также в рамках НАТО», — отмечает медиа.

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский побывал в Берлине с официальным визитом. Основной целью поездки стало обсуждение дальнейшей поддержки Украины со стороны Германии.

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Дата публикации
Количество просмотров
226
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