Фридрих Мерц / © Associated Press

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В среду, 5 июня, канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц совершит официальный визит в столицу США, где у него запланирована встреча с президентом Дональдом Трампом.

Об этом пишет издание BILD.

Согласно информации правительственного окружения, Мерц хочет взять на себя ведущую роль в переговорах в рамках Европейского Союза.

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«Речь идет не только о военной поддержке, а о комплексном пакете того, как Европа могла бы поддержать Украину, при необходимости без США. Но Мерц хочет во что бы то ни стало избежать выхода США из мирных переговоров с Россией. Он продолжает полагаться на тесное партнерство с США — также в рамках НАТО», — отмечает медиа.

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский побывал в Берлине с официальным визитом. Основной целью поездки стало обсуждение дальнейшей поддержки Украины со стороны Германии.