Фрідріх Мерц / © Associated Press

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У середу, 5 червня, канцлер Федеративної Республіки Німеччина Фрідріх Мерц здійснить офіційний візит до столиці США, де в нього запланована зустріч із президентом Дональдом Трампом.

Про це пише видання BILD.

Згідно з інформацією з урядових кіл, Мерц хоче взяти на себе провідну роль у переговорах в рамках Європейського Союзу.

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«Йдеться не лише про військову підтримку, а про комплексний пакет того, як Європа могла б підтримати Україну, за необхідності без США. Але Мерц хоче будь-якою ціною уникнути виходу США з мирних переговорів з Росією. Він продовжує покладатися на тісне партнерство зі США — також у рамках НАТО», — зазначає медіа.

Нагадаємо, 28 травня президент України Володимир Зеленський побував у Берліні з офіційним візитом. Основною метою поїздки стало обговорення подальшої підтримки України з боку Німеччини.