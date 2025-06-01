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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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253
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Мирні переговори: Мерц хоче взяти провідну роль — BILD

Канцлер Німеччини шукатиме шляхи підтримки України, якщо США вийдуть з мирних переговорів щодо закінчення війни.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

У середу, 5 червня, канцлер Федеративної Республіки Німеччина Фрідріх Мерц здійснить офіційний візит до столиці США, де в нього запланована зустріч із президентом Дональдом Трампом.

Про це пише видання BILD.

Згідно з інформацією з урядових кіл, Мерц хоче взяти на себе провідну роль у переговорах в рамках Європейського Союзу.

«Йдеться не лише про військову підтримку, а про комплексний пакет того, як Європа могла б підтримати Україну, за необхідності без США. Але Мерц хоче будь-якою ціною уникнути виходу США з мирних переговорів з Росією. Він продовжує покладатися на тісне партнерство зі США — також у рамках НАТО», — зазначає медіа.

Нагадаємо, 28 травня президент України Володимир Зеленський побував у Берліні з офіційним візитом. Основною метою поїздки стало обговорення подальшої підтримки України з боку Німеччини.

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Дата публікації
Кількість переглядів
253
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