Новые военные базы США построят в Австралии: подробности

Базы расширят возможности местной промышленности и позволят создать новые рабочие места для австралийцев.

Новые военно-морские и авиабазы США будут построены в южных регионах Австралии.

Об этом заявил глава австралийского оборонного ведомства Питер Даттон, — сообщает телеканал 9 News.

"Тысячи американских солдат уже проходят обучение на военной базе Северной территории, но число служащих ВВС и ВМС США будет существенно увеличено", — сказал Даттон.

Также новые военные базы расширят возможности местной промышленности и позволят создать новые рабочие места для австралийцев.

К тому же будут расширены возможности двух баз ВВС Австралии, расположенных на восточном побережье страны. "Речь идет о переброске различных типов самолетов, в том числе бомбардировщиков и разведчиков, которые будут базироваться на военных аэродромах в Ричмонде или Эмберли", — заметил чиновник.

Он считает, что военное сотрудничество двух стран будет расширено за счет создания инфраструктуры для обслуживания надводных и подводных кораблей США в Австралии и материально-технического обеспечения совместных военных операций в регионе.

Ранее Великобритания, США и Австралия создали оборонный альянс.

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