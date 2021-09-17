17 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В Украине в этот день празднуют День работников леса и День спасателя.

Какой сегодня день

В пятницу, 17 сентября, в мире отмечают Всемирный день безопасности пациентов. В Украине в этот день празднуют День работников леса, День спасателя и Всенародный День Отца, в США — День Конституции, в Гондурасе — День учителя, в Анголе — День героев, в Австралии — День гражданства.

Памятные даты 17 сентября

1598 — голландские моряки открыли Маврикий.

1787 — Конституционный конвент в Филадельфии принял новую Конституцию США. С союза отдельных независимых штатов США превратились в федеративное государство. Главой государства и главнокомандующим вооруженных сил стал президент, срок правления которого составлял четыре года. Законодательная власть принадлежит Конгрессу, который состоит из Сената и Палаты представителей. Судебная власть находилась в компетенции Верховного суда.

1809 — заключен Фридрихсгамский мир между Россией и Швецией, по условиям которого Финляндия отошла в состав России на правах автономии.

1924 — в Женеве открылась первая в мире частную международную школу, в которой тех пор обучалось 8 человек.

Церковный праздник сегодня 17 сентября

17 сентября православная церковь чтит икону Божьей матери, именуемую Неопалимая Купина. По преданию, в виде горящего, но не сжигаемого тернового куста Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта. В христианстве Неопалимая Купина стала прообразом Богоматери, символизирует непорочное зачатие Девы Марии.

Православные люди почитают чудотворную икону Божьей Матери с тем же названием. В центре иконы располагается изображение Марии с младенцем, заключенное в восьмиконечную звезду, которая в свою очередь образована двумя четырехугольниками — зеленым (природный цвет Кочки) и красным (цвет, постигший ее пламя).

Что нельзя делать в этот день

Брать в долг деньги, иначе финансовые трудности будут еще долгое время.

Продавать свои личные вещи.

Выходить во двор с вилами — всю нечисть распугаешь!

В этот день нельзя подавать нищим. Считалось, что изгнанная из своего дома лихорадка принимала вид бабушки-путешественницы и ходила по селам за подаянием. Кто ей подаст — тот весь год в ее власти будет.

Приметы на 17 сентября

В народе Неопалимую Купину считали хранительницей от пожара и молнии. Соответствующую молитву произносили в этот праздник. Кроме того, существовал обычай в случае пожара обходить вокруг горящего дома с иконой Богородицы Неопалимой Купины. На Руси знали много поверий, связанных с пожарами, которые были страшным бедствием для крестьян как и неурожай. Крестьяне считали, если бросить в горящий дом белого голубя, то пламя погаснет. Спасти от грозового пожара могли черная собака или кошка, живущие в доме.

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В это время женщины начинали выкапывать лук, а мужчины обходили сенники и тыкали в них вилами — чтобы прогнать из сена духов болезни, которые могут зимой напасть на скот. Так же вилами тыкали в сухой мох, если строили дом.

Именины 17 сентября

День ангела (именины) сегодня, 17 сентября, отмечают: Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.

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