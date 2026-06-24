Пораженный успехами Украины: Трамп совершил резкий разворот по войне, чем вызвал гнев РФ

Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин / © ТСН

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Дерзкие удары ВСУ по целям в глубине России заставили президента США Дональда Трампа пересмотреть свое отношение к войне в Украине. Поэтому Кремль открыто обвинил Вашингтон в отходе от роли «объективного посредника». Теперь в Москве жалуются на потерю доверия к президенту США.

Об этом говорится в статье Financial Times.

Глава МИД России Сергей Лавров 23 июня заявил, что США «похоже, отходят от роли объективного посредника» в войне и «забыли» о заявлениях Трампа в прошлом году, которые, по его словам, были близки к позиции Москвы.

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В то же время, как сообщили двое собеседников издания, осведомленных о закрытых переговорах между лидерами, Трамп был «чрезвычайно поражен и восхищен» недавней украинской кампанией дальнобойных ударов по объектам вглубь территории России во время саммита G7 на прошлой неделе. Там же он поддержал ужесточение санкций против российского энергетического сектора.

Эти удары, интенсивность которых впоследствии только возросла — в частности, из-за атак на военные объекты вблизи Москвы и нефтеперерабатывающий завод в окрестностях города — осуществляются при поддержке американской разведки. Западные партнеры, в свою очередь, призывают Вашингтон не сворачивать такую помощь.

Кремль недоволен, что США не могут способствовать завершению войны на условиях РФ

Заявления Лаврова стали самым выразительным сигналом того, что в Кремле растет недовольство из-за неспособности США способствовать завершению войны против Украины на условиях, которые были бы выгодны Москве.

Во время конференции по внешней политике в Москве глава МИД подчеркнул, что Россия будет «сосредоточена на достижении целей [вторжения], исходя из того, что все надежды на то, что США могут быть честным посредником, давно разрушены».

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В США больше не уверены, что Россия способна выиграть войну

Еще в марте американская разведка оценивала, что у РФ преимущество на поле боя. Однако в последние месяцы, по словам европейских дипломатов, позиция Вашингтона изменилась: там больше не уверены, что Москва способна выиграть эту войну.

«Они точно не добьются тех целей, которые поставили себе в первый день. Возможно, они даже никогда не смогут военным путем достичь целей, которые сейчас требуют в переговорах», — сказал госсекретарь США Марко Рубио во время сенатских слушаний в этом месяце.

По словам высокопосталенных чиновников украинских властей, в Киеве замечают сигналы того, что Трамп все больше склоняется к расширению поддержки Украины и может быть готовым усилить давление на Россию для завершения войны.

Несмотря на это, украинская сторона сохраняет осторожность и сомневается, что президент США реализует свои намерения ввиду его предыдущих невыполненных обещаний и давней склонности к положительным высказываниям о президенте РФ Владимире Путине.

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Впрочем, после встреч между президентом Украины Владимиром Зеленским, Трампом и другими мировыми лидерами в украинских властях говорят о сдержанном оптимизме. Там считают, что удалось продвинуться по вопросам поставок ракет-перехватчиков для MIM-104 Patriot и лицензирования западного вооружения.

Один из украинских чиновников отметил, что дальнейшее продвижение будет зависеть от следующего раунда переговоров между секретарем СНБО Рустемом Умеровым и американскими чиновниками, где должны согласовать технические детали.

Трампа поразили последние «военные результаты» Украины

По словам одного из украинских чиновников, во время ужина на полях саммита G7 на прошлой неделе у Зеленского и Трампа был длительный разговор. Во время него американский лидер отметил, что его поразили последние «военные результаты» Киева.

После этой встречи Зеленский сообщил, что Трамп и Рубио «впервые положительно отреагировали на вопросы лицензий» для производства ракет-перехватчиков для систем Patriot.

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«Все соглашаются, что сейчас у нас есть все необходимые технические возможности для начала производства ракет для систем Patriot. Теперь нужно личное одобрение президента Трампа», — сказал президент Украины.

По его словам, американский лидер «планирует обратиться к оборонным компаниям США с предложением наладить лицензионное производство ракет ПВО в Европе и Украине».

Ранее Путин уже влиял на попытки Украины и ЕС убедить Трампа, звоня ему накануне ключевых саммитов союзников. Однако его звонок президенту США в день рождения, за несколько дней до саммита, на этот раз, похоже, не оказал существенного влияния.

«Россия должна заключить соглашение. Россия потеряла огромное количество людей, равно как и Украина», — заявил Трамп на саммите G7, добавив, что, по его оценкам, обе стороны вместе ежемесячно теряют около 25 тыс. военных.

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Европейские страны воспользовались заметным изменением в подходе Трампа к войне, в том числе тем, что он больше не считает победу России неизбежной, чтобы активнее продвигать идею увеличения военной помощи Украине.

«Когда Украина должным образом обеспечена, она может достигать реальных оперативных результатов. Российские оборонные линии не являются непроницаемыми», — отметил один из высоких военных представителей НАТО.

Реакция России на украинские атаки

Москва в это время ищет способы ответить на технологические прорывы Украины, которые позволили сдержать российское наступление и нанести серьезный ущерб объектам инфраструктуры далеко в тылу РФ.

В ходе встречи с выпускниками военных академий 23 июня Путин заявил, что украинские атаки являются проявлением слабости на фоне, по его словам, непрерывного продвижения российской армии.

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«Эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Зачем они? Чтобы дестабилизировать общество… и создать определенную неопределенность по поводу действий российских вооруженных сил», — сказал Путин.

Отдельно он обвинил западные государства в подготовке агрессии против России и провел параллели со Второй мировой войной, вспомнив о нападении нацистской Германии на Советский Союз. По словам диктатора, РФ готова «своевременно и должным образом реагировать на любые внешние и внутренние угрозы».

Москва также заявляет, что продолжает поддерживать мирный процесс под эгидой США, оказавшийся в тупике после обострения войны на Ближнем Востоке в конце февраля. Представитель Путина по международным вопросам Юрий Ушаков накануне сообщил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, вероятно, прибудут в Москву после того, как Вашингтон согласует рамочное мирное соглашение с Тегераном.

В России недовольны действиями США в отношении Украины

Впрочем, как отмечают западные дипломаты и участники неофициальных переговорных каналов, недовольство России действиями США нарастало еще прошлым летом.

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В Москве считали, что Уиткофф неправильно истолковал российскую позицию перед встречей между Путиным и Трампом на Аляске в августе 2025 года. Но встреча завершилась напряженно, когда стало очевидно, что стороны имеют гораздо более глубокие разногласия, чем предполагалось. Белый дом это отрицал.

Хотя после этого Трамп опубликовал заявление, в котором отказался от собственного призыва к немедленному прекращению огня и, похоже, частично поддержал требования Путина относительно долгосрочного урегулирования, затем Вашингтон вернулся к своей первоначальной позиции.

По словам источников, непредсказуемость Трампа, а также то, что в Москве называют хаотической дипломатией Уиткоффа и Кушнера, подорвали доверие России к его способности помочь Путину реализовать максималистские цели войны.

На эту смену, похоже, прямо намекнул и Лавров.

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«Я даже не хочу предполагать, что Аляска, равно как и действия Европы, была задумана для того, чтобы выиграть время и продолжить вооружать киевский режим. Но произошло то, что произошло», — сказал российский министр.

Позиция Трампа по поводу войны в Украине — что известно

Напомним, по данным Kyiv Independent, в приватном разговоре Трамп посоветовал Зеленскому действовать «смело» по отношению к России, поскольку не верит, что Путин пойдет на уступки без давления. На фоне усилий Киева организовать переговоры, Зеленский предложил Трампу провести саммит с участием Путина в США, и эта идея заинтересовала американского президента, хотя чиновники не ожидают такой встречи в ближайшее время.

По данным «РБК-Украина», Трамп убежден, что переход к реальным переговорам с Россией возможен только при мощном военном давлении со стороны Украины. В ходе личных контактов с Зеленским американский лидер подчеркнул, что именно активные действия ВСУ на фронте и удары вглубь территории РФ являются необходимыми инструментами, которые заставят Кремль рассмотреть дипломатический путь.

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