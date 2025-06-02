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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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После удара по бомбардировщикам делегация РФ в Стамбуле вела себя тише – Зеленский

Зеленский заявил, что после успешной операции "Паутина" российская делегация в Стамбуле ведет себя спокойнее, но оставляет за собой проявления наглости.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. / © ТСН

После украинской операции "Паутина", поразившей российские стратегические авиабазы, поведение российской делегации на переговорах в Стамбуле несколько изменилось.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается угроз с российской стороны - бесперспективно. Как мне сказали, вела себя делегация немного спокойнее, чем было, но наглость, она уже, какая есть", - отметил он.

По словам президента, хотя тон россиян стал менее агрессивным, настоящего конструктива все еще не хватает.

"Наглые люди вели себя немного скромнее. Мы посмотрим, может нужно еще пару каких-то мер - и уже попытаются вести себя, как люди", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что операция "Паутина", по данным СБУ, привела к уничтожению и повреждению более 40 российских стратегических бомбардировщиков и нанесла ущерб РФ на миллиарды долларов.

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