Путин резко отреагировал на удары ВСУ по России: что заявил

Владимир Путин / © Associated Press

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Удары Вооруженных сил Украины по российским объектам не способны изменить ситуацию на линии фронта. Такое мнение цинично высказал российский диктатор Владимир Путин, комментируя текущее состояние боевых действий.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Путин об атаках ВСУ по РФ — что заявил

В частности, в своих высказываниях Путин пытался обесценить последствия украинских атак на российскую инфраструктуру.

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«Удары ВСУ по РФ не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте, где ВС РФ освобождает один населенный пункт за другим», — отметил Путин.

Также он добавил, что Киев пытается «лишь создать впечатление сильных позиций для переговоров». Путин добавил, что для Кремля «реальность на поле боя совсем иная».

ВСУ бьют вглубь РФ — последние новости

Напомним, Силы обороны Украины нанесли серию мощных ударов по стратегическим объектам в глубоком тылу РФ и на оккупированных территориях. Под прицелом оказались нефтебазы, заводы электроники и логистические узлы.

Следует добавить, что 11 июня руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил о полном уничтожении Чонгарского моста после атак ВСУ. Оккупационные власти скрывают масштаб разрушений.

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К слову, российское военное командование запретило перемещение военных грузов по ключевым автомагистралям, соединяющим материковую часть РФ с временно оккупированным Крымом.

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