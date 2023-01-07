Резников пообщался с главой Пентагона помощь от США: детали

Министр обороны Алексей Резников по телефону пообщался с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом в пятницу, 6 января, сообщается в сервисе микроблогов Twitter руководителя Минобороны Украины.

Discussed details of new US Package of security assistance for and next #Ramstein meeting with Lloyd J. Austin III.

Величезные обязанности пакетов делают новые возможности для ликвидации наших территорий в Северной и Южной.

Thank you to @POTUS @SecDef and the people.

will win. pic.twitter.com/lGn59qIX55 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 6, 2023

"Обсудили детали нового пакета помощи США в сфере безопасности для Украины и последующей встречи в формате Ramstein с Ллойдом Остином", – говорится в сообщении.

Резников отметил, что большой пакет американской помощи открывает новые возможности для освобождения украинских территорий на востоке и юге.

Министр обороны также поблагодарил Джо Байдена и американский народ за поддержку.

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Помощь Украине от США и других стран.

6 января 2023 г. в Соединенных Штатах Америки заявили о рекордном пакете военной помощи для Украины на почти 3 млрд долларов, в частности, сначала говорилось о том, что ВСУ получат "убийцу танков" БМП Bradley.

Затем президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за мощный пакет оборонной помощи президента США Джо Байдена, конгрессменов и весь американский народ.

Также в первом квартале 2023 г. Германия пообещала передать Украине около 40 БМП Marder и одну систему ПВО Patriot.