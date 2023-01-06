В Германии уточнили, когда и сколько Marder и Patriot передадут Украине

ВСУ около восьми недель в Германии будут учиться управлять БМП Marder.

В федеральном правительстве Германии сообщили, что государство передаст Украине около 40 БМП Marder и одну систему ПВО Patriot в первом квартале 2023 года.

Об этом спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт сообщил на брифинге 6 января, сообщает "Укринформ".

"Что касается Marder, то речь идет об одном батальоне — ориентировочно 40 машин. Эти 40 единиц должны быть переданы Украине еще в первом квартале", — сказал Гебештрайт.

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Он добавил, что 6 января должен быть решен вопрос о том, откуда будут брать эти БМП – из запасов Бундесвера, ВПК или запланированных для "кольцевого обмена". Представитель немецкого правительства добавил, что параллельно решается вопрос с боеприпасами.

По словам Гебештрайта, украинские военные будут учиться управлять этими машинами в Германии около восьми недель. В то же время украинские бойцы будут учиться в США управлению БМП Bradley, о передаче которых было объявлено вместе с немецким пакетом помощи.

Что касается системы Patriot, которую ФРГ предоставит Украине в дополнение к обещанным системам со стороны США, то обучение будет проходить соответственно в Штатах и Германии. Передача батареи запланирована на первый квартал 2023 года.

Спикер правительства ФРГ также рассказал – союзники пришли к выводу, что ВСУ будут нуждаться в БМП западного образца перед весной, когда завершится относительное затишье на фронте. Гебештрайт также предположил, что партнеры помогают украинской армии готовить весеннее контрнаступление.

Напомним, 5 января президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели разговор, по итогам которого стало известно, что Берлин присоединится к Вашингтону в поставке Украине дополнительной батареи Patriot. США также передадут БМП Bradley, а Германия – БМП Marder.

Руководитель оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерманн пообещала дальше давить на Шольца, чтобы Германия после Marder передала Украине танки Leopard.

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