У Німеччині уточнили, коли і скільки Marder та Patriot передадуть Україні

ЗСУ близько восьми тижнів у Німеччині навчатимуться керувати БМП Marder.

У федеральному уряді Німеччини повідомили, що держава передасть Україні близько 40 БМП Marder та одну систему ППО Patriot у першому кварталі 2023 року.

Про це речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт повідомив на брифінгу 6 січня, повідомляє "Укрінформ".

"Щодо Marder, то йдеться про один батальйон – орієнтовно 40 машин. Ці 40 одиниць мають бути передані Україні ще в першому кварталі", – сказав Гебештрайт.

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Він додав, що 6 січня має бути ухвалене питання про те, звідки саме братимуть ці БМП – із запасів Бундесверу, ВПК чи запланованих для "кільцевого обміну". Речник німецького уряду додав, що паралельно вирішується питання з боєприпасами.

За словами Гебештрайта, українські військові навчатимуться керувати цими машинами у Німеччині приблизно вісім тижнів. Водночас українські бійці навчатимуться у США керуванню БМП Bradley, про передавання яких було оголошено разом із німецьким пакетом допомоги.

Щодо системи Patriot, яку ФРН надасть України на додаток до обіцяних систем з боку США, то навчання відбуватиметься відповідно в Штатах та в Німеччині. Передавання батареї запланована на перший квартал 2023 року.

Речник уряду ФРН також розповів – союзники дійшли висновку, що ЗСУ потребуватимуть БМП західного зразка перед весною, коли завершиться відносне затишшя на фронті. Гебештрайт також припустив, що партнери допомагають українській армії готувати весняний контрнаступ.

нагадаємо, 5 січня президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели розмову, за підсумками якої стало відомо, що Берлін приєднається до Вашингтона у постачанні Україні додаткової батареї Patriot. США також передадуть БМП Bradley, а Німеччина – БМП Marder.

Додамо, керівниця оборонного комітету Бундестагу Агнес Штрак-Ціммерманн пообіцяла далі тиснути на Шольца, аби Німеччина після Marder передала Україні танки Leopard.

Звернення Зеленського до росіян і БМП Marder та Patriot від Німеччини – новини на ранок 6 січня

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