Революційне рішення: Кулеба - про обіцянку Макрона передати Україні танки AMX-10RC

У Міністерстві закордонних справ рішення французького президента Еммануеля Макрона передати Збройним силам колісні танки AMX-10RC називають "революційним".

Про це сказав очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба для французького телеканалу TF1.

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Голова зовнішньополітичного відомства подякував Франції за ухвалене рішення.

"Рішення президента Макрона надати Україні легкі танки дійсно революційне. Здається, ви у Франції любите це слова, чи не так ? Отже, ми дуже вдячні за це рішення", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, 4 січня під час телефонної розмови із українським президентом Володимиром Зеленським лідер Франції Еммануль Макрон пообіцяв передати Збройним силам БТРи Bastion і колісні танки AMX-10RC.

Після цього стало відомо, що США та Німеччина надішлють Україні бойові машини піхоти. Білий дім заявив, що планує відправити до України бойову гусеничну броньовану машину Bradley, яка несе автоматичну гармату та кулемет. Тим часом Німеччина надасть свою бойову машину піхоти Marder та ППО Patriot американського виробництва, завдяки чому кількість Patriot в Україні збільшиться до двох батерей.

Що відомо про AMX-10 RC

"AMX-10 RC – це легкі танки на колесах, а не на гусеницях, тому дуже мобільні, правда, старі, але потужні", – зазначили у виданні.

Серійне виробництво AMX-10RC здійснювалося від 1976 до 1994 року, загалом було випущено 457 бронеавтомобілів цього типу. У французькій армії ця техніка буде поступово замінена на бронеатомобілі Jaguar. Станом на 2016 рік на озброєнні французької армії було 248 AMX-10RC.

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