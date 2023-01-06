Німеччина збирається передати Україні додаткові САУ Gepard — Spiegel

Німеччина збирається передати Україні до 40 бойові машини піхоти Marder для повного оснащення танково-гранатометного батальйону. Згідно з планами федерального уряду, перша техніка з цього списку повинна прибути до України в першому кварталі цього року.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Marder можуть бути старими моделями зі складських запасів промисловості, які зараз перебувають на ремонті. Також можуть бути моделі від Бундесверу , які в найближчі місяці будуть замінені моделями з промислового ремонту. Згідно із заявою Берліна, планується, що українські підрозділи має навчати Бундесвер.

За інформацією видання, українським військам також хочуть надати зенітний танк Gepard. За інформацією видання, вже ведуться переговори з двома державами, які все ще мають запаси Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів. Щоправда, угоди про передачу танків поки не досягнуто, але є впевненість, що найближчими місяцями Україна може отримати більше таких САУ.

Слід зазначити, що 2022 року Німеччина надала Україні 30 систем Gepard, які виявилися дуже ефективними на полі бою. Системи особливо вдало себе показали в боротьбі з безпілотниками, які запускають російські окупанти. Ще одна поставка таких установок суттєво посилила б українську ППО.

Раніше постачання до України бронетранспортери Marder привітала керівниця оборонного комітету Бундестагу Агнес Штрак-Ціммерманн. Вона також висловила сподівання на те, що наступним озброєнням, яке країна поставить ЗСУ, будуть танки Leopard.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що 2023 року Україна отримає всю необхідну зброю, яку не вдалося отримати минулого року. Над цим вже працюють.

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