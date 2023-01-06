Германия собирается передать Украине дополнительные САУ Gepard — Spiegel

Германия собирается передать Украине до 40 боевых машин пехоты Marder для полного оснащения танково-гранатометного батальона. Согласно планам федерального правительства, первая техника из этого списка должна прибыть в Украину в первом квартале этого года.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Marder могут быть подержанными моделями из складских запасов промышленности, которые сейчас находятся на ремонте. Также могут быть модели от Бундесвера, которые в ближайшие месяцы будут заменены моделями по промышленному ремонту. Согласно заявлению Берлина, планируется, что украинские подразделения должен учить Бундесвер.

По информации издания, украинским войскам также хотят предоставить зенитный танк Gepard. По информации издания, уже ведутся переговоры с двумя государствами, все еще имеющими запасы Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов. Правда, соглашения о передаче танков пока не достигнуты, но есть уверенность, что в ближайшие месяцы Украина может получить больше таких САУ.

Следует отметить, что в 2022 году Германия предоставила Украине 30 систем Gepard, оказавшихся очень эффективными на поле боя. Системы особенно удачно себя показали в борьбе с беспилотниками, запускаемыми российскими оккупантами. Еще одна поставка таких установок существенно усилила бы украинскую ПВО.

Ранее поставки в Украину бронетранспортеров Marder одобрила руководительница оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерманн. Она также выразила надежду на то, что следующим вооружением, которое страна поставит ВСУ, будут танки Leopard.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в 2023 году Украина получит все необходимое оружие, которое не удалось получить в прошлом году. Над этим уже трудятся.

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