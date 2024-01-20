Россия снова созывает Совбез ООН: названа причина

Совет Безопасности ООН по требованию РФ соберется на заседание с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, чтобы снова «осудить» поставки оружия Украине для его противостояния российской агрессии.

Заседание Совбеза начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву), — об этом сообщает Укринформ.

К участию в заседании приглашена и украинская делегация.

Напомним, что Россия ежемесячно собирает Совбез по этому вопросу, однако постоянные члены, представляющие демократические страны и докладчики от секретариата ООН, каждый раз указывают ей на законность и необходимость предоставления помощи Украине, отвечающей принципам Устава Организации. Также Москва получает военную помощь у таких стран, Иран и Северная Корея, грубо нарушая резолюции Совета Безопасности ООН, за которые сама голосовала.

По информации представителя Генсека Стефана Дюжаррика, Лавров будет находиться в Нью-Йорке 22-24 января, где также примет участие в дебатах Совбеза министерского уровня по Ближнему Востоку, который по инициативе Франции, которая в этом месяце председательствует в РБ, состоятся 23 января.

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Россия «позиционирует себя как миротворец», но «не может обмануть ни арабский, ни мусульманский мир, потому что они прекрасно знают, почему погибли более полумиллиона гражданских лиц в Сирии», отметил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

«Президент Сирии Башар аль-Асад же не самостоятельно действовал (уничтожая гражданское население – ред.), а при поддержке РФ, причем не только политической, но и финансовой и военной. Поэтому никто не забудет, как РФ приобщалась к массовому убийству арабов. Уверен, что мои коллеги – кто тихо, кто не очень тихо – улыбаются, когда слышат речи российских дипломатов», – резюмировал он.

Напомним, что ранее Россия созвала заседание Совбеза ООН после атаки на хуситов в Йемене.

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