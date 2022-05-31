Россия высылает из страны работника посольства Черногории

В МИД России вызвали посла Черногории Милорада Шпиновича и вручили ему ноту об объявлении работника посольства государства персоной нон грата.
В российском дипломатическом ведомстве объяснили, что это ответные меры на действия Черногории.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.
"Эта мера — ответ на принятое 7 апреля черногорской стороной ничем не обоснованное решение объявить persona non grata ряд дипломатов Посольства России в Подгорице", — написали в российском министерстве.
Напомним, 8 апреля Черногория ввела санкции против России за ее вторжение в Украину.
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