Россия высылает из страны работника посольства Черногории

В МИД России вызвали посла Черногории Милорада Шпиновича и вручили ему ноту об объявлении работника посольства государства персоной нон грата.

В российском дипломатическом ведомстве объяснили, что это ответные меры на действия Черногории.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

"Эта мера — ответ на принятое 7 апреля черногорской стороной ничем не обоснованное решение объявить persona non grata ряд дипломатов Посольства России в Подгорице", — написали в российском министерстве.

Напомним, 8 апреля Черногория ввела санкции против России за ее вторжение в Украину.

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