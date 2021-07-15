"Слава Украине!": Аваков отреагировал на свое увольнение

"За" увольнение Арсена Авакова проголосовал 291 депутат.

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков после того, как Верховная Рада 15 июля проголосовала за его отставку, был немногословен.

На своей странице в Facebook он на писал только два слова: "Слава Украине!", отреагировав таким образом на свое увольнение.

Напомним, что "за" увольнение Арсена Авакова проголосовал 291 депутат. Фракция "Слуга народа" дала 229 голосов "за", "Евросолидарность" — 16, "Голос" — 15, депутатская группа "Доверие" — 18, "За будущее" — 7, внефракционные — 6. Фракция "Батькивщина" не поддержала увольнение Авакова: 14 ее депутатов воздержались, трое проголосовали против, а 30 нардепов от ОПЗЖ не голосовали вовсе.

Накануне рассмотреть заявление министра внутренних дел нардепам порекомендовал профильный парламентский комитет.

Заменить Авакова планируют нардепом из фракции "Слуга народа", председателем парламентского правоохранительного комитета Денисом Монастырским. Его назначать планируют 16 июля — в последний день работы Верховной Рады перед летними каникулами.

Новости Украины: Рада поддержала отставку Арсена Авакова

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