Токаев отказался ехать на экономический форум в Россию – СМИ

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев не поедет на экономический форум к Путину.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев не поедет на ежегодный экономический форум в российском Санкт-Петербурге на следующей неделе, заявило правительство страны. Причины отказа Токаева от участия в мероприятии не комментируются.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению правительства, в нынешнем форуме в России от Казахстана будут представлять вице-премьер-министр Роман Скляр и заместитель министра экономики Тимур Жаксиликов.

Отмечается, что до вторжения в Украину Россия регулярно принимала на форуме мировых лидеров, однако западные официальные лица и бизнесмены избегают участия в российском экономическом форуме.

В прошлом году Токаев привлек к себе внимание, отвергнув претензии Кремля к Украине. Выступая на сцене с президентом России Владимиром Путиным, который будет присутствовать и на форуме этого года, президент сказал, что Казахстан не признает независимости оккупированных Россией территорий на востоке Украины или других бывших советских республик.

Комментарии главы Казахстана вызвали недоумение, поскольку страна десятилетиями являлась членом возглавляемых Москвой блоков безопасности и торговли, и называет Россию своим стратегическим партнером.

В прошлом месяце российское пропагандистское агентство РИА сообщило, что президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, приглашенный Путиным, заявил, что не сможет посетить форум в этом году. Российские СМИ не объявили о планах участия других мировых лидеров.

Форум в Санкт-Петербурге проводится с 1997 года и рассматривается российскими официальными лицами как ответ Москвы на ежегодный Всемирный экономический форум, проводимый в швейцарском Давосе.

Напомним, в ООН объяснили, почему сразу не поехали помогать херсонцам после подрыва Каховской ГЭС.

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