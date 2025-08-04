В ОПУ объяснили, почему Медведев "затих" с ядерными угрозами

© Associated Press

Реклама

В Офисе президента прокомментировали сдерживание ядерных угроз путинского муртада Дмитрия Медведева. Это произошло из-за размещения атомных лодок США.

Об этом написал руководитель ОПУ Андрей Ермак.

В сообщении чиновника говорится о «российском алкоголике». Не сложно догадаться, что речь идет о Дмитрии Медведеве.

Реклама

«Только появились американские атомные подлодки, сразу умолк один российский алкоголик, обещавший ядерную войну в своем Х», — иронически отметил Ермак.

Он добавляет, что наш сосед воспринимает только такой подход.

"Россия понимает только силу", - подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ответ на «ядерные угрозы» Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подлодок.

Реклама

Он объяснил это тем, что подобные «провокационные заявления» со стороны заместителя председателя Совета безопасности РФ требуют мер предосторожности.

«Я приказал разместить две атомные подлодки в соответствующих регионах — на всякий случай, если эти глупые и провокационные заявления будут чем-то большим, чем просто болтовня. Слова очень важны и часто могут привести к непредсказуемым последствиям.