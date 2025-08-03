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Какому знаку Зодиака повезет 4 августа
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 4 августа?
День, когда обязательно нужно делать добро: помогать, дарить подарки, говорить комплименты. Общение с окружающими — особенно неприятными нам людьми — может вызвать приступ раздражительности, поэтому от него лучше отказаться. Не стоит реагировать на колкости и критические замечания, которые сегодня могут отпускать даже близкие нам люди: в конце концов, давние и прочные отношения с ними гораздо важнее мелочных обид.
Скорпион
Скорпионам звезды рекомендуют вспомнить о том, что на свете существует благотворительность, тем более, что в этот день она окажется делом не только благородным, но и благодарным. Любое доброе дело, осуществленное в это время, не останется без вознаграждения — оно обязательно обернется бумерангом, не только вернув «потраченные» силы и ресурсы, но и значительно преумножив его количество и качество. Главное — не позволить себе лишних высказываний, они вряд ли принесут пользу.