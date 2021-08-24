В Украину с визитом прибыл глава МИД Франции

В Украину с визитом прибыл глава МИД Франции

Он встретится с украинским коллегой и даст пресс-конференцию.

В День Независимости Украины в страну по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с визитом прибыл глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

"24 августа Украину посетит министр Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ив Ле Дриан по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут развитие политического диалога Украины и Франции, поддержка европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, укрепление взаимодействия в рамках международных организаций ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ле Дриан также принимает участие в торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. В 13:30 Кулеба и Ле Дриан проведут совместную пресс-конференцию.

Напомним

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан примет участие в саммите "Крымской платформы" .

. 23 августа в Киеве открылся саммит "Крымской платформы", в котором принимают участие представители более 40 стран, в частности, президенты, премьер-министры, главы парламентов, главы МИД и обороны, другие министры и послы.

в котором принимают участие представители более 40 стран, в частности, президенты, премьер-министры, главы парламентов, главы МИД и обороны, другие министры и послы. На "Крымской платформе" подписали совместную декларацию — там Россию признано агрессором. Речь идет и о будущих санкции за незаконную аннексию. Документ открыт для подписания.

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