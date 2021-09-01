В Вашингтоне начались переговоры Байдена и Зеленского: первые заявления лидеров

На повестке дня — безопасность, в том числе энергетическая.

В столице США Вашингтоне началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена.

О начале важных переговоров сообщили в Twitter главы государства.

"В повестке дня — безопасность, в том числе энергетическая, обновление стратегического партнерства", — говорится в сообщении.

Перед началом переговоров главы государств сделали короткие заявления для СМИ. После этого запланированы переговоры в расширенном формате, а также встреча президентов с глазу на глаз.

Президент Байден в своей речи сразу заявил о приверженности США суверенитету Украины на фоне угрозы со стороны Российской Федерации. По его словам, партнерство между Украиной и США на протяжении последних 30 лет стало очень прочным. Он также отметил, что хотел бы посетить Украину снова.

Перед началом переговоров президент Зеленский поблагодарил главу Белого дома за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в противодействии агрессии РФ. Также он выразил Байдену соболезнования в связи с гибелью американских военных в Афганистане.

Напомним, сегодня, 1 сентября, в 22:45 на 1 + 1 ТСН покажет спецвыпуск новостей, в котором речь пойдет о результатах встречи президентов США и Украины в Вашингтоне.

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