ВАКС заочно арестовал "теневого мэра Одессы" и миллиардера Галантерника

Полный текст постановления будет оглашен 14 декабря. Галантерник может обжаловать меру пресечения в течение 5 дней.

Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу одесского бизнесмена Владимира Галантерника, которого Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск. Он подозревается в создании и руководстве преступной организацией в городе.

Об этом сообщает "Суспильне".

Дело НАБУ и САП касается создания и работы преступной организации в Одессе. К ней, как считают правоохранители, были привлечены мэр города Геннадий Труханов, бизнесмен Владимир Галантерник и несколько должностных лиц с сотрудниками частных компаний. Преступная схема заключалась в выводе земельных участков из собственности громады и передаче их под застройку частной компании "Будова". Как отмечала сторона обвинения, Труханов злоупотреблял своим служебным положением мэра и подписывал документы на передачу объектов в право собственности.

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Так, в течение 2016-2019 годов громада города из-за схемы преступной организации потеряла по меньшей мере шесть земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 миллион гривен. Общий размер причиненного ущерба по результатам экспертизы составляет 689 млн грн.

Напомним:

Галантерник владеет одесскими рынками "Привоз" и "7-й километр", ТРЦ City Center и City Center "Котовский", развлекательным комплексом "Аркадия Сити", бутик-отелем De Paris и другими бизнес-активами, доля в которых составляет около 50%.

6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного дела детективов НАБУ и прокуроров САП по завладению землей в Одессе.