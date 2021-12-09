Остались последствия COVID-19: звезда "Баварии" не сможет играть до конца года

Остались последствия COVID-19: звезда "Баварии" не сможет играть до конца года

Хавбек продолжает восстанавливаться после заражения коронавирусом.

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих не сыграет до конца этого года.

В прошлом месяце Киммих заболел COVID-19, из-за чего у него возникли небольшие проблемы с легкими.

"Я рад, что моя самоизоляция, вызванная коронавирусом, закончилась. У меня все хорошо, но я еще не могу полноценно тренироваться из-за небольшой инфильтрации в легких", — цитирует футболиста официальный сайт клуба.

"Я проведу несколько возобновляемых тренировок и уже не могу дождаться, когда вернусь на поле в январе", — добавил он.

В этом сезоне Киммих сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативных передачи.

До конца года "Бавария" сыграет в чемпионате Германии против "Майнца", "Штутгарта" и "Вольфсбурга". После 14 туров команда Юлиана Нагельсманна лидирует в Бундеслиге.

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