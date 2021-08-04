"Важный партнер": количество участников саммита "Крымской платформы" достигло 31-го

О какой именно стране идет речь, Кулеба не уточнил.

В первом учредительном саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа в Киеве, примет участие еще одно государство.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Только получили еще одно подтверждение участия в Крымской платформе от важного партнера. Количество участников достигло 31-го и пошло на четвертый десяток. Работаем над дальнейшим расширением ядра международной коалиции за освобождение Крыма", — написал глава МИД.

О какой именно стране идет речь, Кулеба не уточнил.

Ранее ТСН.ua разбирался, почему лидеры США, Германии и Франции не захотели приехать в Киев, и что ждет Крымскую платформу после первого учредительного саммита.

Напомним, что США на Крымской платформе представит министр транспорта.

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