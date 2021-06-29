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ВР приняла законопроект об увеличении численности ВСУ

ВР приняла законопроект об увеличении численности ВСУ

УНИАН

Документ предусматривает увеличение численности военнослужащих на 11 тыс.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5558 об увеличении численности Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает ТСН.ua.

"За" проголосовали 320 нардепов.

Документ предусматривает увеличение численности военнослужащих на 11 тысяч: 10 тыс. человек — для войск территориальной обороны и 1 тыс. человек — для сил специальных операций. Таким образом численность ВСУ возрастет до 261 тыс. человек, тогда как сейчас насчитывает 250 тыс.

"В условиях гибридной войны у нас нет времени на длительные мобилизационные процессы. Это увеличение численности направлено на достижение эффективного организационного ядра, способного в максимально сжатые сроки развернуть систему теробороны и привести ее в боеспособное состояние", — пояснил председатель Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Отмечается, что документ связан с законопроектом №5557, который парламент сегодня поддержал в первом чтении. За ним в Украине могут сформировать систему национального сопротивления и территориальной обороны.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон о тюрьме за ложь в декларациях.

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