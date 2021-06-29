ВР ухвалила законопроєкт про збільшення чисельності ЗСУ

Документ передбачає збільшення чисельності військовослужбовців на 11 тис.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №5558 про збільшення чисельності Збройних сил України.

Про це інформує ТСН.ua.

"За" проголосували 320 нардепів.

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Документ передбачає збільшення чисельності військовослужбовців на 11 тисяч: 10 тис. осіб – для військ територіальної оборони і 1 тис. осіб – для сил спеціальних операцій. Таким чином чисельність ЗСУ зросте до 261 тисячі осіб, тоді як зараз налічує 250 тис.

"В умовах гібридної війни у нас немає часу на тривалі мобілізаційні процеси. Це збільшення чисельності спрямоване на досягнення дієвого організаційного ядра, спроможного у максимально стислі терміни розгорнути систему тероборони та привести її у боєздатний стан", — пояснив голова Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

Зазначається, що документ є пов’язаним із законопроєктом №5557, який парламент сьогодні підтримав у першому читанні. За ним в Україні можуть сформувати систему національного спротиву і територіальної оборони.

Нагадаємо, що Верховна Рада схвалила закон про в'язницю за брехню у деклараціях.

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