Зеленский посетит саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии — CNN

Война в Украине сейчас обсуждается на всех мировых площадках.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии в эту пятницу, 19 мая.

Это пишет CNN со ссылкой на двух арабских дипломатов.

Украинский лидер направляется в Японию для участия в саммите "Большой семерки" (G7), сообщает украинский чиновник, знакомый с планами.

Официальные лица отказались сказать, когда именно Зеленский прибудет в Хиросиму или детализировать информацию о его поездке. Президент начал больше выезжать за пределы Украины, включая тур по Европе на прошлой неделе.

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" проведут переговоры о дальнейших мерах в ответ на вторжение России в Украину в процессе встреч, начавшихся в пятницу, 19 мая.

По данным журналистов, страны согласятся работать вместе для отслеживания российских алмазов, но не будут вводить прямой запрет на прибыльную торговлю драгоценными камнями.

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