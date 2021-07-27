Зеленскому не доверяет более половины украинцев — соцопрос

Зеленскому не доверяет более половины украинцев — соцопрос

28% опрошенных не знают, кто такой Денис Шмыгаль.

Президент Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия к политикам. Главе государства доверяют 45% опрошенных, а не доверяют — 52%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 23-25 июля.

Главе ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 31%, не доверяют — 68%.

доверяют 31%, не доверяют — 68%. Одному из лидеров ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют — 57%.

доверяют 25%, не доверяют — 57%. Пятому президенту и главе "Евросолидарности" Петру Порошенко доверяют 26%, не доверяют — 72%.

доверяют 26%, не доверяют — 72%. Куму Путина Виктору Медведчуку доверяют 18%, не доверяют — 70%.

доверяют 18%, не доверяют — 70%. Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют — 51%. Еще 28% не знают, кто это такой.

Отметим, что по результатам предыдущего опроса, проведенного в начале июля, рейтинг доверия к политикам также возглавил Владимир Зеленский. Сейчас уровень его поддержки уменьшился только на 1%.

Напомним, что пять политических партий преодолели бы 5-процентный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время.

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