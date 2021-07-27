Зеленскому не доверяет более половины украинцев — соцопрос

28% опрошенных не знают, кто такой Денис Шмыгаль.
Президент Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия к политикам. Главе государства доверяют 45% опрошенных, а не доверяют — 52%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 23-25 июля.
- Главе ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 31%, не доверяют — 68%.
- Одному из лидеров ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют — 57%.
- Пятому президенту и главе "Евросолидарности" Петру Порошенко доверяют 26%, не доверяют — 72%.
- Куму Путина Виктору Медведчуку доверяют 18%, не доверяют — 70%.
- Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют — 51%. Еще 28% не знают, кто это такой.
Отметим, что по результатам предыдущего опроса, проведенного в начале июля, рейтинг доверия к политикам также возглавил Владимир Зеленский. Сейчас уровень его поддержки уменьшился только на 1%.
Напомним, что пять политических партий преодолели бы 5-процентный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время.