"Ждете?": Трамп написал первое сообщение в своей соцсети

О том, что будет создана TRUTH Social, Трамп объявил в конце октября 2021 года.

Экс-президент США Дональд Трамп опубликовал первое сообщение в разработанной по собственной инициативе социальной сети TRUTH Social.

Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщил его сын – Дональд Трамп-младший.

"Ждете?! Вскоре ваш любимый президент встретится с вами", – процитировал он слова отца в Twitter.

Дональд Трамп / Associated Press

Напомним:

Будущая соцсеть американского экс-президента Дональда Трампа TRUTH Social, запуск которой он официально анонсировал 20 октября 2021 года, была взломана уже через несколько часов после анонса ее запуска. Злоумышленники заявили, что этот взлом был частью их "войны в Интернете против ненависти", а также "способом развлечься".

А в марте Дональд Трамп и его супруга Мелания запустили свой сайт. Платформа была относительно небольшой на момент запуска и содержала информацию об итогах деятельности Трампа в Белом доме.

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