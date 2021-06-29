Англия - Германия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020

Текстовый репортаж мегапринципиального противостояния на арене "Уэмбли".

Во вторник, 29 июня, сборные Англии и Германии поборются за путевку в четвертьфинал Чемпионата Европы-2020.

Поединок состоится на легендарной арене "Уэмбли" в Лондоне. Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Англия - Германия.

Победитель матча Англия - Германия в 1/4 финала выйдет на триумфатора дуэли Швеция - Украина. Онлайн-трансляция исторического поединка нашей сборной в плей-офф Чемпионата Европы также доступна на нашем сайте.

Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Команда Гарета Саутгейта победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0).

Германия пробилась в плей-офф со второго места группы F. Подопечные Йоахима Лева проиграли Франции (0:1), победили Португалию (4:2) и сыграли вничью с Венгрией (2:2).

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