Англія - Німеччина: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2020

Текстовий репортаж мегапринципового протистояння на арені "Вемблі".

У вівторок, 29 червня, збірні Англії та Німеччини позмагаються за путівку до чвертьфіналу Чемпіонату Європи-2020.

Поєдинок відбудеться на легендарній арені "Вемблі" в Лондоні. Початок зустрічі - о 19:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Англія - Німеччина.

Переможець матчу Англія - Німеччина в 1/4 фіналу вийде на тріумфатора дуелі Швеція - Україна. Онлайн-трансляція історичного поєдинку нашої збірної в плейоф Чемпіонату Європи також доступна на нашому сайті.

Англія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця в групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0).

Німеччина пробилася до плейоф з другого місця групи F. Підопічні Йоахіма Льова програли Франції (0:1), перемогли Португалію (4:2) і зіграли внічию з Угорщиною (2:2).

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