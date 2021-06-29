Англія - Німеччина: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2020

Текстовий репортаж мегапринципового протистояння на арені "Вемблі".
У вівторок, 29 червня, збірні Англії та Німеччини позмагаються за путівку до чвертьфіналу Чемпіонату Європи-2020.
Поєдинок відбудеться на легендарній арені "Вемблі" в Лондоні. Початок зустрічі - о 19:00 за київським часом.
ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Англія - Німеччина.
Переможець матчу Англія - Німеччина в 1/4 фіналу вийде на тріумфатора дуелі Швеція - Україна. Онлайн-трансляція історичного поєдинку нашої збірної в плейоф Чемпіонату Європи також доступна на нашому сайті.
- Англія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця в групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0).
- Німеччина пробилася до плейоф з другого місця групи F. Підопічні Йоахіма Льова програли Франції (0:1), перемогли Португалію (4:2) і зіграли внічию з Угорщиною (2:2).