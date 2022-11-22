Бельгия – Канада: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

В среду, 23 ноября, в матче 1-го тура группы F чемпионата мира-2022 по футболу сборная Бельгии сыграет с Канадой.

Поединок состоится на стадионе "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Кроме бельгийцев и канадцев, в этом квартете также будут играть сборные Марокко и Хорватии. Они проведут очную встречу первого тура также 23 ноября, но в 12:00 по киевскому времени.

В плей-офф (1/8 финала) выйдут две лучшие команды каждой группы.

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Где смотреть матч Бельгия – Канада

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Бельгия – Канада

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение бельгийцам. На победу команды Роберто Мартинес принимают ставки с коэффициентом 1,55. Ничья – 4,40. Выигрыш сборной "кленового листа" – 6,50.

Ранее сообщалось, что ФИФА требует от сборной Бельгии сменить форму на ЧМ-2022.

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