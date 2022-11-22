Бельгия – Канада: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Одна из топовых европейских сборных попытается сломить сопротивление североамериканцев.
В среду, 23 ноября, в матче 1-го тура группы F чемпионата мира-2022 по футболу сборная Бельгии сыграет с Канадой.
Поединок состоится на стадионе "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Кроме бельгийцев и канадцев, в этом квартете также будут играть сборные Марокко и Хорватии. Они проведут очную встречу первого тура также 23 ноября, но в 12:00 по киевскому времени.
В плей-офф (1/8 финала) выйдут две лучшие команды каждой группы.
Смотрите также: Чемпионат мира по футболу 2022: группы и турнирные таблицы
Где смотреть матч Бельгия – Канада
На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
Смотрите также: Чемпионат мира по футболу-2022: кто будет транслировать турнир в Украине, где смотреть матчи
Прогнозы букмекеров на матч Бельгия – Канада
В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение бельгийцам. На победу команды Роберто Мартинес принимают ставки с коэффициентом 1,55. Ничья – 4,40. Выигрыш сборной "кленового листа" – 6,50.
Ранее сообщалось, что ФИФА требует от сборной Бельгии сменить форму на ЧМ-2022.
Читайте также:
Позор на чемпионате мира-2022: болельщикам покажут ледовое шоу жены Пескова
Японские фанаты шокировали катарцев на чемпионате мира-2022 по футболу: видео завирусилось в Сети
Три отмененных гола и прерванная беспроигрышная серия: Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии на старте ЧМ-2022