Бельгія – Канада: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

У середу, 23 листопада, в матчі 1-го туру групи F чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Бельгії зіграє з Канадою.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ахмед бін Алі" в Ер-Раяні. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Крім бельгійців і канадців, у цьому квартеті також гратимуть збірні Марокко та Хорватії. Вони проведуть очну зустріч першого туру також 23 листопада, але о 12:00 за київським часом.

До плейоф (1/8 фіналу) вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

Дивіться також: Чемпіонат світу з футболу 2022: групи та турнірні таблиці

Де дивитися матч Бельгія – Канада

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

Дивіться також: Чемпіонат світу з футболу-2022: хто транслюватиме турнір в Україні, де дивитися матчі

Прогнози букмекерів на матч Бельгія – Канада

У майбутньому поєдинку букмекери віддають перевагу бельгійцям. На перемогу команди Роберто Мартінеса приймають ставки з коефіцієнтом 1,55. Нічия – 4,40. Виграш збірної "кленового листа" – 6,50.

Раніше повідомлялося, що ФІФА вимагає від збірної Бельгії змінити форму на ЧС-2022.

Читайте також:

Ганьба на чемпіонаті світу-2022: уболівальникам покажуть льодове шоу дружини Пєскова

Японські фанати шокували катарців на чемпіонаті світу-2022 з футболу: відео завірусилося в Мережі

Три скасовані голи та перервана безпрограшна серія: Аргентина сенсаційно поступилася Саудівській Аравії на старті ЧС-2022