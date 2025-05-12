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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Битва за выживание в УПЛ: "Ингулец" вырвал победу над "Левым Берегом" (видео)

Подопечные Василия Кобина покинули зону прямого вылета из элитного дивизиона.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ФК "Ингулец"

ФК "Ингулец" / © ФК Ингулец

"Ингулец" одержал победу над "Левым Берегом" в заключительном матче 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 2:1.

Петровцы открыли счет в конце первого тайма – на 44-й минуте голом отличился Иван Лосенко.

Во втором тайме киевляне отыгрались – на 64-й минуте забил бразилец Сидней.

Однако в компенсированное время подопечные Василия Кобина вырвали победу – на 90+2-й минуте точный удар нанес Виталий Фарасеенко.

Обзор матча "Ингулец" – "Левый Берег"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Ингулец" (23 очка) поднялся с последнего места на 14-ю позицию, покинув зону прямого вылета из элитного дивизиона. "Левый Берег" (23 балла) опустился на 15-ю строчку.

В следующем, предпоследнем туре УПЛ команда Кобина 18 мая примет "Шахтер", а "Левый Берег" днем ранее дома встретится с "Рухом".

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