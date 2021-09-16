Буде-Глимт - Заря: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Бронзовый призер УПЛ начнет борьбу в новом евротурнире.

В четверг, 16 сентября, луганская "Заря" сыграет матч первого тура группового этапа Лиги конференций. Соперником команды Виктора Скрипника станет норвежский "Буде-Глимт".

Поединок состоится на стадионе "Аспмюра" в городе Буде, эта арена вмещает 5635 зрителей. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Вместе с "Зарей" и "Буде-Глимтом" в группе C также выступают итальянская "Рома" и ЦСКА София (Болгария).

Во 2-м туре Лиги конференций луганский клуб в Запорожье примет римлян, а болгарская команда дома встретится с норвежцами.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли третьи места в группах ЛЕ.

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