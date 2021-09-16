Буде-Глімт - Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Бронзовий призер УПЛ розпочне боротьбу в новому євротурнірі.

У четвер, 16 вересня, луганська "Зоря" зіграє матч першого туру групового етапу Ліги конференцій. Суперником команди Віктора Скрипника стане норвезький "Буде-Глімт".

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Аспмюра" в місті Буде, ця арена вміщує 5 635 глядачів. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння.

Разом з "Зорею" та "Буде-Глімтом" в групі C також виступають італійська "Рома" та ЦСКА Софія (Болгарія).

У 2-му турі Ліги конференцій луганський клуб у Запоріжжі прийме римлян, а болгарська команда вдома зустрінеться з норвежцями.

Переможці груп вийдуть в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли треті місця в групах ЛЄ.

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