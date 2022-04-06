Чемпион мира из "Динамо" перешел в польский клуб

Чемпион мира из "Динамо" перешел в польский клуб

Георгий Цитаишвили будет выступать в аренде за краковскую "Вислу".

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили продолжит карьеру в Польше.

21-летний украинец грузинского происхождения до конца нынешнего сезона будет играть в аренде за краковскую "Вислу".

Отметим, что первую часть УПЛ-2021/22 Цитаишвили провел в одесском "Черноморце", в 13 матчах забил один гол.

Летом 2019 года Цитаишвили выиграл Чемпионат мира в составе сборной Украины U-20.

Напомним, из-за войны, развязанной Россией против Украины, УЕФА приостановил контракты футболистов, выступавших в Украине. Они получили возможность подписывать контракты с другими клубами.

Ранее сообщалось, что вингер киевского "Динамо" Виттинью перешел в бразильский "Атлетико Паранаэнсе", а уругвайский хавбек Карлос Де Пена будет играть за бразильский "Интернасьональ".

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