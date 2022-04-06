Чемпіон світу з "Динамо" перейшов до польського клубу

Чемпіон світу з "Динамо" перейшов до польського клубу

Георгій Цитаїшвілі виступатиме в оренді за краківську "Віслу".

Півзахисник київського "Динамо" Георгій Цитаїшвілі продовжить кар'єру в Польщі.

21-річний українець грузинського походження до кінця нинішнього сезону гратиме в оренді за краківську "Віслу".

Зазначимо, що першу частину УПЛ-2021/22 Цитаішвілі провів в одеському "Чорноморці", у 13 матчах забив один гол.

Влітку 2019 року Цитаїшвілі виграв Чемпіонат світу у складі збірної України U-20.

Нагадаємо, через війну, роз'язану Росією проти України, УЄФА призупинив контракти футболстів, які виступали в Україні. Вони отримали можливість підписувати контракти з іншими клубами.

Раніше повідомлялося, що вінгер київського "Динамо" Вітінью перейшов до бразильського "Атлетіко Паранаенсе", а уругвайський хавбек Карлос Де Пена гратиме за бразильський "Інтернасьональ".

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