Четвертая победа подряд: "Полесье" разгромило "Полтаву" в УПЛ
Подопечные Руслана Ротаня поднялись на третье место в таблице УПЛ.
"Полесье" дома разгромило "Полтаву" в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок в Житомире завершился со счетом 4:0.
Еще в первом тайме житомирцы трижды поразили ворота соперника – забили Владислав Велетень, Максим Брагару и Эдуард Сарапий, который реализовал пенальти.
Во втором тайме подопечные Руслана Ротаня установили окончательный счет игры – голом отличился Николай Гайдучик.
Обзор матча "Полесье" – "Полтава"
Для "Полесья" это четвертая победа подряд в УПЛ. Житомирский клуб с 15 очками поднялся на третье место в чемпионате Украины.
"Полтава" продолжает идти в зоне вылета, с 4 баллами располагаясь на предпоследней, 15-й строчке.
В следующем туре "Полесье" 18 октября примет "Шахтер", а "Полтава" днем ранее сыграет против "Оболони".