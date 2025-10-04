Четвертая победа подряд: "Полесье" разгромило "Полтаву" в УПЛ

"Полесье" / © ФК Полесье

"Полесье" дома разгромило "Полтаву" в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок в Житомире завершился со счетом 4:0 .

Еще в первом тайме житомирцы трижды поразили ворота соперника – забили Владислав Велетень, Максим Брагару и Эдуард Сарапий, который реализовал пенальти.

Во втором тайме подопечные Руслана Ротаня установили окончательный счет игры – голом отличился Николай Гайдучик.

Обзор матча "Полесье" – "Полтава"

Для "Полесья" это четвертая победа подряд в УПЛ. Житомирский клуб с 15 очками поднялся на третье место в чемпионате Украины.

"Полтава" продолжает идти в зоне вылета, с 4 баллами располагаясь на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре "Полесье" 18 октября примет "Шахтер", а "Полтава" днем ранее сыграет против "Оболони".