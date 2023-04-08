Девять матчей подряд без побед: "Верес" продлил свою ужасную серию в УПЛ

Ровенский клуб в игре с двумя удалениями поделил очки с "Рухом".

"Рух" и "Верес" не определили сильнейшего в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 0:0 .

За весь матч соперники лишь по два раза пробили в створ ворот друг друга, не сумев забить голов.

Отметим, что обе команды завершали поединок в меньшинстве. На 71-й минуте вторую желтую карточку получил игрок "Вереса" Александр Лебеденко. А уже в компенсированное время у хозяев прямое удаление заработал Эдсон Фернандо.

Таким образом, "Верес" не смог прервать свою безвыигрышную серию в УПЛ, которая насчитывает уже 9 поединков. В последний раз команда Юрия Вирта побеждала еще в начале ноября прошлого года "Металлист 1925".

После этого матча "Верес" (19 очков) занимает 12-е место в УПЛ. "Рух" (18 баллов) идет на 14-й позиции, имея одну игру в запасе.

В следующем туре команда из Ровно 15 апреля встретится с "Металлистом". Днем ранее "Рух" примет "Динамо".

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