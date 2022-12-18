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Дикость в Австралии: болельщики ведром разбили голкиперу лицо (видео)

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Дикость в Австралии: болельщики ведром разбили голкиперу лицо (видео)

twitter.com/melbournecity

У вратаря диагностировали подозрение на сотрясение мозга.

В субботу, 17 декабря, в поединке 8-го тура чемпионата Австралии между "Мельбурн Сити" и "Мельбурн Виктори" голкиперу разбили лицо ведром.

Об этом пишет BBC.

На 11-й минуте игры "Мельбурн Сити" открыл счет в матче. Однако больше сделать командам не разрешили болельщики.

После этого болельщики бросили на поле файер, а голкипер "Мельбурн Сити" Том Гловер вернул его на трибуны.

После этого около 150 болельщиков ворвались на поле и набросились на вратаря и арбитра, пытавшегося защитить игрока. Один из которых ударил Гловера по голове металлическим ведром, в котором тушат файеры.

В итоге у 24-летнего вратаря открылось кровотечение, а вскоре представители "Мельбурн Сити" сообщили, что, вероятно, у него сотрясение мозга. Матч был официально прерван для безопасности футболистов.

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Дата публикации
Просмотры
276
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