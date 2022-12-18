Дикость в Австралии: болельщики ведром разбили голкиперу лицо (видео)

В субботу, 17 декабря, в поединке 8-го тура чемпионата Австралии между "Мельбурн Сити" и "Мельбурн Виктори" голкиперу разбили лицо ведром.

Об этом пишет BBC.

На 11-й минуте игры "Мельбурн Сити" открыл счет в матче. Однако больше сделать командам не разрешили болельщики.

После этого болельщики бросили на поле файер, а голкипер "Мельбурн Сити" Том Гловер вернул его на трибуны.

После этого около 150 болельщиков ворвались на поле и набросились на вратаря и арбитра, пытавшегося защитить игрока. Один из которых ударил Гловера по голове металлическим ведром, в котором тушат файеры.

Абсолютно невозможные углы на 20 минутах в Melbourne Derby. Glover got smashed by a bin by some fuckwit. Terrible. Game paused. Как раз Aus football можно будет взять целый день #MCYvMVC pic.twitter.com/zN8CMMEFVe — Evan Morgan Grahame (@Evan_M_G) December 17, 2022

В итоге у 24-летнего вратаря открылось кровотечение, а вскоре представители "Мельбурн Сити" сообщили, что, вероятно, у него сотрясение мозга. Матч был официально прерван для безопасности футболистов.

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